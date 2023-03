Chiusure traforo Monte Bianco, Sapia "riflettori restino accesi"

(ANSA) - AOSTA, 25 MAR - "La capacità di guardare oltre i confini regionali è uno degli obiettivi su cui la Chambre valdotaine sta lavorando da tempo a supporto delle imprese.

Certamente la situazione del Traforo del Monte Bianco rappresenta, in questo senso, un motivo di grande preoccupazione. Pur consapevoli del fatto che si tratta di un dossier che richiede un lavoro di mediazione a livello internazionale, è però necessario un impegno anche a livello di sistema nazionale da parte di tutti i soggetti economici perché i riflettori rimangano accesi su un tema di fondamentale importanza per l'economia valdostana e per la sua crescita". Lo ha detto il presidente della Chambre, Roberto Sapia, dopo aver partecipato a Firenze alla Conferenza nazionale delle Camere di Commercio insieme alla segretaria generale Jeannette Grosjacques.

"Il rischio di spopolamento - ha aggiunto Sapia - o quantomeno di una minore attrattivi da parte dei territori non direttamente inseriti nell'ambito dei grandi corridoi internazionali costituisce una tematica di grande interesse dal punto di vista economico, ma anche di sostenibilità sociale, sulla quale le autorità internazionali e nazionali hanno posto una particolare attenzione e in questo senso sarà necessario lavorare per cogliere tutte le opportunità offerte anche dai fondi del Pnrr".

L'incontro, dal titolo 'Progettare il domani con coraggio' ha visto la presenza di alcune delle più alte cariche dello Stato, dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, e al ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. (ANSA).