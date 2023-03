Camion betoniera si ribalta, autista incastrato tra le lamiere

(ANSA) - AOSTA, 25 MAR - Un camion betoniera è uscito di strada e si è ribaltato in uno dei primi tornanti della strada regionale 45 della val d'Ayas.

L'autista è rimasto incastrato tra le lamiere, all'interno dell'abitacolo. Sono in corso complesse operazioni per estrarlo.

Al momento è cosciente e risponde alle domande dei soccorritori.

Sul posto sono intervenuti in elicottero i tecnici del soccorso alpino valdostano, il medico del 118 e la squadra taglio del corpo valdostano dei vigili del fuoco. Sono arrivate anche un'autogru dei vigili del fuoco, per spostare il mezzo pesante, e un'autoambulanza.