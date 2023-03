Aosta, sì alla dichiarazione 'Per un'Ue federale e democratica'

(ANSA) - AOSTA, 25 MAR - Nel corso dei lavori dell'ultima riunione, il Consiglio comunale di Aosta ha approvato un ordine del giorno presentato dal gruppo Progetto civico progressista per l'adesione del Comune alla 'Dichiarazione dei comuni valdostani. Per un'Europa federale e democratica'.

Il documento è stato proposto dalla sezione valdostana della Gioventù federalista europea - Jeunes européens fédéralistes (Jef Vda) quale base di una campagna di sensibilizzazione e coinvolgimento delle valdostane e dei valdostani attraverso gli enti locali.

La dichiarazione di principio approvata dal Consiglio si articola in una serie di impegni: da "una trasparenza sempre maggiore" relativa ai progetti dell'Unione europea a cui il Comune partecipa alla promozione delle iniziative relative alle relazioni con l'Ue, dall'azione "affinché i comuni abbiano un maggiore peso sulle decisioni politiche" anche sovranazionali all'impegno "a rendere il Comitato europeo delle Regioni un'istituzione i cui pareri diventino vincolanti relativamente a materie specifiche", dalla volontà di rendere strutturali "strumenti quali la Conferenza sul futuro dell'Europa" all'incremento della "coscienza transfrontaliera" con progetti tra comuni vicini, sino alla cooperazione con altri enti locali d'Europa "per sviluppare una coscienza europea condivisa".

L'ordine del giorno approvato dall'assemblea verrà ora trasmesso al Cpel-Celva per "le opportune determinazioni".

(ANSA).