Truffe anziani, campagna carabinieri con locandine e adesivi

Una locandina con consigli antitruffa e un adesivo da appendere sulla porta con scritto 'Chi abita qui riconosce i truffatori': è l'iniziativa dei carabinieri del Gruppo di Aosta per contrastare le truffe agli anziani.

Obiettivo dell'Arma è di raggiungere tutti e le locandine sono state fatte in italiano, francese e nei dialetti titsch e patois. Verranno distribuite, con l'aiuto dei marescialli di stazione, in tutti in comuni della Valle d'Aosta: ai mercati, nei luoghi dì aggregazione degli anziani e nelle farmacie.

"Vogliamo proteggere i nostri anziani dai truffatori con semplici consigli e il principale rimane sempre lo stesso: non aprite la porta e nel dubbio chiamate il 112" spiega il comandante dei carabinieri Giovanni Cuccurullo durante la conferenza stampa dì presentazione dell'iniziativa. "Adesivi e locandine - continua - sono state realizzate grazie alla collaborazione con la Regione Valle d'Aosta. Questo genere di truffe colpisce soprattutto gli anziani, ma possiamo dire che le campagne dì sensibilizzazione che portiamo avanti stanno funzionando, tanto che possiamo dire dì avere avuto 30 tentativi di truffe ma nessuna consumata. Dobbiamo comunque continuare a informare, a dire dì non aprire la porta. E che nessuno, carabiniere o poliziotto o avvocato, chiede soldi". Per l'assessore regionale alle politiche sociali Carlo Marzi "si tratta dì una collaborazione importante, dì grande sensibilità da parte dell'Arma e soprattutto che vuole arrivare su tutto il territorio e in tutte le lingue che ci contraddistinguono".