Miglior scialatiello, Ecole Hoteliere trionfa a Sorrento

L'Ecole Hoteliere di Chatillon ha vinto il titolo miglior "Scialatiello" nel concorso enogastronomico ospitato all'istituto San Paolo di Sorrento.

Secondo si è classificato l'Istituto Gioberti di Roma e il Cesare Rits di Bolzano. Un trionfo di sapori e colori ha caratterizzato la quarta edizione del concorso di cucina 'A tavola con lo scialatiello di Enrico Cosentino tra tradizione e innovazione' riservato agli studenti degli istituti alberghieri e dell'enogastronomia, ospitato all'Istituto San Paolo di Sorrento. Una passerella d'eccezione per verdi talenti ai fornelli della cucina italiana, con la partecipazione di degli studenti degli istituti Turi di Matera, Gioberti di Roma, Ferrari di Battipaglia, Wojtyla di Catania, Giolitti di Torino, Farnese di Caprarola, De Medici di Ottaviano, Cesare Rits di Bolzano, L'Ecole Hotellerie Valle d'Aosta e Wojtyla di Castrovillari. Gli studenti partecipanti, due per ogni istituto, hanno preparato e presentato il loro piatto reinterpretando gli scialatielli abbinandoli a prodotti stagionali tipici della propria regione. Gli scialatielli furono preparati, per la prima volta, dallo chef Enrico Cosentino nel 1976: il nome è ispirato da due parole della lingua napoletana, "scialare" (godere) e "tiella" (padella).