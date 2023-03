Giunta senza donne,in Consiglio ad Aosta si spacca il gruppo Pcp

Il tema dell'assenza di donne nella giunta regionale Testolin ha diviso il gruppo Pcp dell'assemblea cittadina di Aosta, dopo che i consiglieri Diego Foti e Luciano Boccazzi, esponenti di Area democratica (che in Consiglio regionale è all'opposizione), hanno presentato un ordine del giorno sul tema. "Il Consiglio comunale di Aosta - si legge nell'odg, non approvato - auspica che siano create le condizioni culturali, legislative e amministrative affinché non si verifichino situazioni di rappresentanza monogenere nelle giunte regionali e che siano garantite reali pari opportunità di accesso al Consiglio Regionale attraverso una rinnovata legge elettorale". Ci sono state dieci astensioni (quattro nel Pcp, La Renaissance, Forza Italia), 13 voti contrari (uno nel Pcp, sindaco e vice-sindaca, Uv e Av), due a favore (i proponenti), un non votante (Loris Sartore).

Restando nel gruppo Pcp, per l'assessora alle Pari opportunità, Clotilde Forcellati, esponente del Pd, "si scambia un argomento nobile con delle strategie di basso livello" per "delegittimare questa o quella forza politica". Se Forcellati si è astenuta, l'assessore all'Ambiente, Loris Sartore, esponente di Rete civica (all'opposizione in Consiglio Valle), ha deciso di non partecipare al voto: "Ritengo che il problema debba essere ancora essere affrontato, più appropriatamente in altre sedi". Antonio Crea (voto contrario) ha auspicato che "all'interno del gruppo si faccia chiarezza". Cecilia Lazzarotto (Pd) mira a lavorare "insieme per far sì che legge elettorale tenga conto anche della parità di genere".