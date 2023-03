Giudice del lavoro, bonus di 500 euro anche ai docenti precari

Il giudice del lavoro di Aosta ha riconosciuto a un gruppo di docenti precari iscritti alla Flc Cgil della Valle d'Aosta, patrocinati dall'avvocato Gianfranco Sapia, il bonus di 500 euro annui per la formazione, istituito dalla legge 107/2015 (cosiddetta 'Buona scuola'). La Regione è stata quindi condannata a riconoscere quanto dovuto.

In una nota la segreteria Flc Cgil sottolinea che "mai come in questo momento, questa vertenza assume un valore politico, in particolare perché si scardina il principio discriminatorio nei confronti del personale precario stabilito dalla legge 107/2015; in termini generali perché viene affermato il principio per cui i docenti precari che svolgono le stesse attività lavorative degli insegnanti di ruolo devono godere degli stessi diritti".

Nelle scorse settimane erano già stati accolti analoghi ricorsi di 60 insegnanti precari iscritti allo Snals e al Savt-Ecole.