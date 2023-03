Corte dei conti, "irregolarità nei rendiconti del carcere"

La sede di Aosta della Ragioneria territoriale dello Stato ha inviato alla sezione di controllo della Corte dei conti per la Valle d'Aosta 12 segnalazioni riguardanti "talune irregolarità, riscontrate nei rendiconti compilati presso la 'Casa circondariale di Brissogne' e riferibili ai capitoli in esse rispettivamente indicati". La trasmissione è avvenuta tra il dicembre 2022 e il gennaio 2023.

Si tratta di comunicazioni che "riferiscono del mancato discarico per irregolarità di altrettanti rendiconti". Lo riporta la sezione di Controllo, nella delibera di cui ha disposto la trasmissione alla procura regionale per la Corte dei conti, oltre che al Provveditorato regionale Piemonte e Valle d'Aosta, al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e alla Ragioneria generale dello Stato.

"L'Ufficio di controllo - si legge nella delibera - ha segnalato di aver chiuso i rendiconti in esame senza discarico per documentazione insufficiente e di aver contestualmente provveduto a richiedere il perfezionamento della documentazione presentata". Ma "nonostante i reiterati solleciti, inviati anche formalmente tramite posta elettronica certificata, il funzionario delegato, titolare della contabilità, non avrebbe provveduto alle integrazioni richieste. Alla luce del descritto quadro, appare evidente come di tali fatti vada informata la competente procura contabile, oltre alle autorità amministrative competenti all'adozione di ogni eventuale provvedimento correttivo".