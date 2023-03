Cime Bianche: Testolin, sistema sci vale 100 milioni di euro

"Lo sviluppo del territorio e la creazione di qualcosa di unico che renda la Valle d'Aosta ancora più attrattiva sono gli obiettivi di questa maggioranza. Gli impianti a fune e lo sci fanno parte di un sistema che vale 100 milioni di euro, creando un indotto dieci volte superiore. Un indotto che ci sostiene in questo percorso, a fronte anche di cambiamenti climatici che ci porteranno ad utilizzare nel migliore dei modi la nostra montagna anche d'estate. Essere accoglienti anche durante la stagione estiva ci consentirà di allungare la nostra stagionalità e diversificare l'offerta turistica montana". Lo ha detto il presidnete della Regione Valle d'Aosta, Renzo Testolin, chiudendo il dibattito in aula sulla petizione "Salviamo il vallone delle Cime Bianche".

"Un aspetto politico - ha aggiunto - va sottolineato: non ci sono buoni o cattivi, l'ambiente per la Valle d'Aosta è fondamentale e chi ha governato in questi 50 anni lo ha sempre dimostrato. Oggi, alla luce anche delle normative europee, dobbiamo trovare delle risorse utili alla crescita e alla valorizzazione delle aree naturalistiche valdostane, e il collegamento funiviario potrebbe offrire delle opportunità di compensazione, anche finanziarie, utili alla causa".