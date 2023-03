Cade in un crepaccio per 15 metri, scialpinista ferito

Uno scialpinista straniero è precipitato in un crepaccio sotto alla Dent D'Herens, vetta di 4.171 metri tra la Valpelline e la Valtournenche. L'incidente si è verificato a 3.900 metri di quota, intorno alle 13. L'uomo è precipitato per circa 15 metri. Cosciente all'arrivo del Soccorso alpino valdostano, ha riportato alcuni traumi ed è stato portato in elicottero al pronto soccorso dell'ospedale di Aosta. A dare l'allarme sono stati i suoi compagni di escursione.