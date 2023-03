Bertin, soutien à l'Assemblée de Corse

(ANSA) - AOSTE, 22 MAR - Dans ses communications à l'Assemblée, le président du Conseil régional de la Vallée d'Aoste, Alberto Bertin, a rappelé que le 10 mars dernier, le Tribunal administratif de Bastia a annulé les articles des règlements intérieurs de l'Assemblée de Corse qui disposent que les langues des débats sont le corse et le français, en considérant que cette disposition viole l'article 2 de la Constitution française, selon lequel "la langue de la République est le français".

"J'ai aussitôt appelé la présidente de l'Assemblée de Corse, Marie-Antoinette Maupertuis, pour mieux comprendre la question et lui exprimer notre soutien face à une décision qui porte atteinte au droit d'un peuple de s'exprimer dans sa propre langue - a dit le président Bertin -. L'arrêt du Tribunal confirme la nécessité d'une révision constitutionnelle - dans le cadre des négociations déjà entamées avec l'Etat français - pour garantir à la Corse un statut d'autonomie et à sa langue l'officialité à côté du français". (ANSA).