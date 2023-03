Giornata Foreste: Carrel, coniugare economia a conservazione

"Una buona gestione forestale, ispirata ai principi della sostenibilità, deve avvenire nel rispetto del territorio e delle diverse funzioni del 'sistema bosco', coniugando gli importanti aspetti economici da sviluppare, come la valorizzazione della filiera del legno o l'uso di legname a fini energetici, con la conservazione della biodiversità, la protezione del suolo, la funzione paesaggistica e turistico-ricreativa e, soprattutto, con la conservazione a lungo termine del patrimonio forestale". Lo ha detto l'assessore regionale alle risorse naturali, Marco Carrel, in occasione della Giornata internazionale delle foreste, che "serve a ricordare quanto sia rilevante questo patrimonio per la Valle d'Aosta, un'importanza che di fronte agli impatti dell'attuale crisi climatica deve tradursi in un impegno ancora più determinato per tutelare efficacemente le nostre foreste".

Su una superficie totale di 326 mila 226 ettari, i boschi valdostani occupano 98.869 ettari, quasi un terzo della superficie, e ogni cittadino può disporre di 7.500 mq di bosco, rispetto a una media italiana di 1.600 mq per abitante. Le conifere miste sono sicuramente le specie più rappresentate, superando il 90% della presenza nelle fustaie (boschi d'alto fusto).