Valanga su Alpi svizzere, morti due sciatori svedesi

Due sciatori svedesi, di 25 e 26 anni, sono morti dopo essere stati travolti da una valanga in Val de Bagnes, nel vallese svizzero, a poca distanza dal confine con l'Italia. L'incidente - fa sapere la polizia cantonale - è avvenuto sabato scorso nel Settore "Six Blanc", al di fuori fuori dalla skiarea Bruson. Le due vittime stavano sciando fuoripista. La valanga si è staccata in mattinata. Ad accorgersene un altro freerider che ha notato un bastoncino da sci che spuntava dalla neve. In pochi minuti i due svedesi sono stati estratti dalla neve ma le loro condizioni erano gravissime e ogni tentativo di rianimarli è risultato vano.