Precipita in una cava, grave un operaio

Si è affacciato su un dirupo ed è precipitato per circa 40 metri Ivan Herin, l’operaio di 40 anni di Fénis rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro avvenuto stamane a Verrayes. L’uomo, che lavora nella cava di marmo verde dorato della Chappellu srl, in località Cheran, è ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale Parini a seguito dei traumi riportati. In base a una prima ricostruzione, Herin doveva raggiungere a bordo di un camion una pala meccanica. Sceso dal mezzo pesante, ha fatto un tratto di strada a piedi. In questa fase, per motivi non ancora noti, si è affacciato su un dirupo ed è precipitato. Sul posto il personale del 118, i carabinieri della Compagnia di Chatillon/Saint-Vincent e lo Spresal dell’Usl, competente per questo tipo di incidente. L'uomo è stato trasportato con l'elicottero in codice rosso al pronto soccorso. Gli esiti degli accertamenti saranno trasmessi alla procura di Aosta, che aprirà un fascicolo sull’accaduto.