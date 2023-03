Valanga sopra Courmayeur, la pioggia e il caldo tra le cause

(ANSA) - AOSTA, 19 MAR - "La pioggia è stato un fattore determinante nel provocare il distacco di quella valanga". Lo sostiene Gianluca Marra, guida alpina e responsabile della stazione di Courmayeur del Soccorso alpino valdostano, aggiungendo che "anche lo sbalzo termico delle ultime ore ha avuto un ruolo nell'incidente".

"Il canale degli Spagnoli non è vietato - ha aggiunto - ma è sconsigliato. Viene sceso poche volte, non è molto frequentato rispetto ad altri canaloni, è molto ripido e ci sono pericoli oggettivi". Nel febbraio del 2019, proprio in quel canale, quattro sciatori furono travolti e uccisi da una valanga.

