Cime Bianche: Adu, nuovo impianto è troppo caro

"L'impianto di Cime Bianche è troppo caro per il bilancio valdostano: la previsione di spesa, tutta da verificare, arriva fino a 150 milioni di euro (Iva compresa).

Una follia, considerando i tagli subiti dalla sanità pubblica, dalla scuola e dai trasporti. Senza considerare il fatto che, nel frattempo, anche gli altri impianti a fune valdostani avranno bisogno di importanti investimenti". Lo scrive, in una nota, Ambiente Diritti Uguaglianza (Adu) in merito allo studio di fattibilità per il collegamento intervallivo di Cime Bianche.

"Qui si rischia, come è stato per l'aeroporto e il Casinò, di causare l'ennesima voragine nel bilancio regionale. Un debito per le valdostane e i valdostani.

L'impianto di Cime Bianche è impossibile e sbagliato. Rispondere al cambiamento climatico salendo ancora più in alto, sacrificando ancora più ambiente, è una scelta egoista ed inefficace.Il voto favorevole a questo progetto sarebbe un voto per la restaurazione della peggiore politica autonomista valdostana: quella nemica dell'ambiente e dalle tasche bucate" conclude la nota.