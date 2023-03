Il ruolo del Centrodestra in Valle d'Aosta e la nuova legge elettorale sono i temi al centro di un incontro che Forza Italia e Fratelli d'Italia, assieme con Noi Moderati, hanno chiesto alla Lega Vda per fare una verifica sulla compattezza della coalizione. Alla riunione dovranno partecipare le rispettive commissioni per trattare "punti non più procrastinabili", si legge nella lettera di convocazione.