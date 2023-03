Cime bianche: avvocatura, decreto ministeriale non è un ostacolo

Il decreto ministeriale del 17 ottobre 2007 non è un ostacolo alla realizzabilità del collegamento impiantistico nel vallone di Cime Bianche. E' quanto emerge in sostanza dal parere fornito dall'avvocatura regionale sull'applicabilità del dm 'Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (Zsc) e a Zone di protezione speciale (Zps)' alla contestata ipotesi di impianto a fune. Il documento è stato trasmesso il 15 marzo dalla Giunta regionale alla presidenza del Consiglio Valle, per l'inoltro alle commissioni competenti, insieme allo studio di fattibilità ricevuto da Monterosa spa.

Il parere risponde in particolare alla domanda che il gruppo Pcp ha posto durante la riunione congiunta delle commissioni terza e quarta del 9 gennaio scorso. La richiesta, inoltrata poi all'avvocatura dal presidente della Regione, riguarda l'applicabilità del divieto di "realizzazione di nuovi impianti di risalita a fune" per "tutte le Zone di protezione speciale" - il vallone di Cime bianche è nella Zps della rete Natura 2000 - previsto dall'articolo 5 del dm firmato dall'allora ministro dell'Ambiente Pecoraro Scanio.

Già in un parere dell'aprile 2021 la stessa avvocatura regionale aveva scritto al riguardo che "l'impianto normativo prevede certamente un divieto ma anche, in determinati specifici casi, delle deroghe". Questo documento era una risposta a una richiesta di parere dell'allora assessora all'Ambiente, trasporti e mobilità sostenibile, Chiara Minelli, dopo l'azione di alcune associazioni ambientaliste che nel dicembre 2020 avevano diffidato Monterosa spa, Regione e gli enti locali coinvolti dal realizzare l'impianto di risalita nel vallone di Cime bianche.