Assemblea movimenti autonomisti valdostani il 18 maggio

E' in calendario il 18 maggio l'Assemblea dei movimenti autonomisti valdostani. E' quanto deciso durante la prima riunione della Commissione mista, composta da rappresentanti di Union Valdôtaine, Alliance Valdôtaine e VdA Unie, con l'obiettivo di "tracciare la rotta per la ricostituzione di un unico movimento autonomista".

"In questa occasione - si legge in una nota - il fiorire dell'autonomismo valdostano e il futuro della Valle d'Aosta rappresenteranno i pilastri su cui dovrà poggiare saldamente qualsiasi ricomposizione dell'area autonomista. Questo incontro, che vuole essere il punto di partenza del più ampio piano di ricomposizione dell'area autonomista, si baserà sui principi della partecipazione e della condivisione, aspetti fondamentali per dare credibilità e solidità al progetto stesso".