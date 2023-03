Muore travolto da valanga, decesso causato da carenza ossigeno

Una carenza di ossigeno - un'ipossia - provocata dalla massa nevosa che lo ha travolto con il distacco della valanga: secondo il medico legale che ha condotto l'esame esterno del cadavere, è la causa del decesso più probabile di Jean-Vincent Lausseure, il 27enne residente nel Principato di Monaco morto il 14 marzo dopo essere stato travolto da una slavina a Valtournenche, nella conca di Cheneil.

Sul corpo del giovane sciatore, che era impegnato in un'escursione di eliski, il medico non ha trovato traumi, visibili dall'esterno, in grado di determinare il decesso: verrebbe quindi meno l'ipotesi della morte provocata da una caduta. In queste ore è in corso un sopralluogo nella zona dell'incidente, sia da parte del Soccorso alpino della guardia di finanza di Cervinia sia dei tecnici regionali, impegnati nei rilievi di propria competenza. Il pm Giovanni Roteglia, una volta ricevuti gli atti, aprirà un fascicolo per omicidio colposo per accertare eventuali responsabilità.

Lausseure era con una guida alpina e un altro cliente. Nella discesa - iniziata al Col di Croux (2.700 metri di quota) - era impegnato anche un secondo gruppo, accompagnato da un'altra guida. Entrambi i professionisti sono italiani (uno valdostano e l'altro piemontese). L'incidente è avvenuto a circa 2.500 metri di quota. I testimoni hanno riferito che, la valanga, non di grandi dimensioni, si è staccata al passaggio del ventisettenne, trascinandolo a valle per circa 50 metri. All'arrivo in elicottero del Soccorso alpino valdostano, il giovane era già stato estratto dalla neve ma era in condizioni critiche: il decesso è stato dichiarato dal medico dell'equipaggio sull'elicottero, durante il trasporto in ospedale ad Aosta.

Lausseure aveva tutta l'attrezzatura di sicurezza necessaria (Artva, pala e sonda) e ha anche azionato lo zaino airbag, che però non è bastato a salvargli la vita. Il pericolo valanghe nella zona era di grado 3-marcato.