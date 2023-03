Cime Bianche, Monterosa invia studio fattibilità a Regione

La Monterosa spa ha inviato alla Regione Valle d'Aosta lo studio preliminare per valutare la fattibilità del collegamento intervallivo fra Ayas e Cervinia.

Il documento - secondo quanto appreso dall'ANSA - è stato inoltrato all'assessorato allo sviluppo economico e trasporti, e nelle prossime ore sarà trasmesso (assieme al parere dell’Avvocatura sull’applicazione del Decreto ministeriale 104/2007) alla Presidenza del Consiglio Valle per il successivo invio alla terza e alla quarta commissione consiliare. Realizzato dallo Studio tecnico Montecno di Bolzano, è costato 403.000 euro.

Secondo le anticipazioni fornite al quotidiano inglese The Telegraph dal presidente della Cervino spa, Federico Maquignaz, per il collegamento funiviario nel vallone di Cime Bianche è prevista una spesa di circa 100 milioni di euro. L''impianto sarà a due tratte e ogni cabina sarà in grado di trasportare 26 persone. I tempi di realizzazione sono di tre anni.

Il collegamento consentirebbe di creare uno dei più grandi comprensori sciistici al mondo, unendo le piste di Zermatt (Svizzera) e Cervinia a quella del Monterosa ski (Champoluc, Gressoney e Alagna).