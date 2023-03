Trattore perde il carico di letame sulla Ss 26 ad Arnad

Un trattore che trasportava letame ha perso per intero il suo carico lungo la strada statale 26, all'interno del Comune di Arnad, verso le 19.20 di lunedì sera.

Gli amministratori comunali sono subito intervenuti per contattare l'Anas, i carabinieri, la Protezione civile e i vigili del fuoco cin l'obiettivo di mettere in sicurezza la viabilità.

Con l'intervento di un cantoniere e dei distaccamenti dei vigili del fuoco volontari di Arnad, Verrès e Issogne la strada è stata sgomberata e ripulita. Anche il conducente del trattore si è messo al lavoro per ripulire la carreggiata e smaltire il letame perso.

Stamane - fa sapere l'amministrazione comunale - proseguono i lavori per pulire a fondo i marciapiedi.