Da traforo M.Bianco a Cva, prima settimana per Giunta Testolin

"In questa prima settimana abbiamo preso in mano i principali dossier che caratterizzano il nostro programma di governo". Lo ha detto in conferenza stampa il presidente della Regione Valle d'Aosta, Renzo Testolin, precisando che "sono stati riaperti i contatti sul traforo del Monte Bianco, valutando il percorso per ovviare alle future chiusure della struttura per manutenzione".

Inoltre "sono stati avviati contatti con Cva per capire le opportunità relative alla proroga delle grandi concessioni idroelettriche, dossier che ha tempistiche serrate". Testolin ha poi annunciato che "a breve ci sarà un incontro con il direttivo del Celva" per quanto riguarda i rapporti con gli enti locali e ha detto che "è iniziato l'esame delle situazioni giacenti in commissione, dal turismo all'utilizzo delle acque".