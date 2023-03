Travolti da una valanga, due morti sulle Alpi svizzere

(ANSA) - AOSTA, 11 MAR - Due persone sono morte oggi nel canton Vallese, sulle Alpi svizzere, a causa del distacco di una valanga al di fuori dei comprensori sciistici. L'incidente è avvenuto nella regione di Scex Blanc, sulle alture di Bruson. La polizia cantonale non fornisce ulteriori dettagli al momento, spiegando che l'identificazione delle vittime è in corso.

Il Gruppo di prevenzione degli incidenti da valanga nel Vallese mette in guardia: "Questa domenica e i prossimi giorni saranno pericolosi sul fronte delle slavine. L'invito è alla prudenza. Le forti nevicate e il vento hanno portato alla formazione di cumuli di neve. E' meglio rinunciare al fuoripista su terreni non in sicurezza o senza essere accompagnati da un professionista, se non si ha l'esperienza necessaria". (ANSA).