Sci: Bertschy, in Valle d'Aosta già 85 milioni di fatturato

(ANSA) - AOSTA, 10 MAR - Gli impianti di risalita in Valle d'Aosta, compresa la funivia di Skyway, hanno già fatturato al 28 febbraio scorso "più di 85 milioni di euro, è la migliore stagione di sempre". Alla stessa data, nella stagione 2019-2020, il dato era di 75 milioni di euro. Lo ha detto l'assessore regionale ai Trasporti, Luigi Bertschy, durante la conferenza stampa di presentazione dei campionati italiani di sci alpino, aspiranti e assoluti, che si terranno a La Thuile dal 13 al 18 marzo e dal 21 al 25 marzo. Il numero di primi ingressi, a causa della mancanza di neve nelle stazioni più piccole, è invece leggermente inferiore a quello dell'inverno 2019/2020.

"Per La Thuile si registrano più ingressi anche della stagione 2019/2020, quando era caduta molta più neve", ha aggiunto Bertschy. Secondo l'assessore "ci sono tanti elementi che ci fanno dire che lo sci potrà ancora dare molto alla nostra regione, in termini di sviluppo, sostenibilità e sviluppo economico". In questo senso, ha sottolineato Bertschy, vanno gli investimenti previsti a La Thuile nei prossimi anni e l'auspicato potenziamento previsto della promozione insieme a La Rosière, comprensorio francese con cui la stazione valdostana è già collegata. "In Valle d'Aosta si scierà a lungo, probabilmente più a lungo che in altri territori", ha concluso Bertschy. (ANSA).