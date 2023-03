Fiamme in un solaio, salvo il proprietario

(ANSA) - AOSTA, 10 MAR - L'incendio di una canna fumaria divampato verso la mezzanotte ha impegnato le squadre dei vigili del fuoco professionisti del comando di Aosta e dei volontari di Saint-Rhémy-en-Bosses per diverse ore. Il rogo si è propagato all'interno di un vecchio solaio in calce e paglia, rendendo inagibile l'appartamento. Il proprietario, rimasto illeso, al momento non può rientrare presso la propria abitazione. Ha trovato ospitalità per la notte presso degli amici.

L'intervento dei vigili del fuoco si è concluso verso le 3 del mattino. (ANSA).