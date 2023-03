Ferrovia: Bertschy, al lavoro per gestire impatto Aosta-Ivrea

"L'elettrificazione della tratta ferroviaria Aosta-Ivrea rappresenta un investimento di grande importanza per migliorare il servizio, ma avrà un impatto notevole sulla popolazione, in particolare su lavoratori e su studenti. E' bene mettersi al lavoro da subito per gestire questa situazione. Ne ho parlato con l'assessore ai trasporti del Piemonte, Marco Gabusi: ci incontreremo a breve per definire le prossime tappe negli interessi delle popolazioni. Occorre collaborare e superare i problemi per evitare ritardi e dare corso agli investimenti". Lo ha detto l'assessore ai trasporti della Valle d'Aosta, Luigi Bertschy, che giovedì ha effettuato un sopralluogo a Ivrea, con il sindaco Stefano Sertoli, "per capire quali saranno gli impatti dei lavori per l'elettrificazione".

"Il 14 marzo ci sarà una riunione con Rfi a Ivrea - aggiunge Bertschy - alla quale parteciperò per restare informato sul dossier. A marzo sono poi previste riunioni con Rfi e Trenitalia mentre ad aprile organizzerò incontri con gli utenti, con le associazioni dei consumatori, con i comitati, e con i sindaci.

La chiusura della linea per tre anni, a partire dall'inizio del 2024, avrà un impatto rilevante e dobbiamo iniziare a lavorare per gestire al meglio una situazione molto complessa".