Comunali, Valtournenche al voto domenica 21 maggio

(ANSA) - AOSTE, 10 MAR - Il presidente della Regione, Renzo Testolin, ha firmato il decreto di convocazione, per domenica 21 maggio prossima, dei comizi elettorali per l'elezione diretta del sindaco e vice sindaco e del Consiglio comunale di Valtournenche.

In caso di parità, il turno di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti si svolgerà domenica 4 giugno. (ANSA).