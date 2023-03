Precipita scalando cascata di ghiaccio a Cogne, è grave

E' stato portato al pronto soccorso di Aosta in condizioni critiche un ghiacciatore rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto a Cogne, sulla cascata conosciuta con il nome 'Oceano Polare'.

L'uomo stava scalando in solitaria la cascata di ghiaccio, quindi senza essere legato, ma procedendo solo con ramponi e piccozze. Altre persone, che non erano con lui, lo hanno visto cadere e hanno dato l'allarme. In base a una prima ricostruzione, è precipitato per decine di metri. Sul posto è intervenuto in elicottero il Soccorso alpino valdostano con il personale del 118.