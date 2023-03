Incidente in mare per giovane aostano, è grave

Un giovane aostano, Leonardo Lotto, di 24 anni, è ricoverato in Rianimazione in un ospedale australiano a causa delle gravi lesioni riportate in un incidente avvenuto in mare. Il ragazzo, che sta frequentando un Master in "International Management" alla National University di Singapore, si trova in Australia per un semestre di ‘Exchange’ con l’università di Sidney. L'incidente è avvenuto la scorsa settimana. I familiari sono giunti in Australia per assisterlo: contattati telefonicamente, non hanno voluto rilasciare dichiarazioni in merito. Ex giocatore e arbitro di pallacanestro, Leonardo Lotto si è laureato in Economia alla Bocconi prima di scegliere di completare gli studi all'estero.