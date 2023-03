Frane, caduta massi nella notte sulla strada regionale di Roisan

Alcuni massi sono caduti nella notte tra Roisan capoluogo e la frazione di Closellinaz, lungo la strada regionale. Nessuna persona è rimasta coinvolta. La strada è stata temporaneamente chiusa e il traffico deviato.

Il distacco si è verificato "lontano dalle case, dove erano già state posizionate delle reti paramassi. In mattinata è atteso un sopralluogo del Servizio geologico della Regione", spiega l'assessora comunale alla Sicurezza e ambiente, Eleonora Pucci.

Con la chiusura della strada, Roisan capoluogo resta raggiungibile da Aosta in auto passando per Variney (comune di Gignod).

Nel corso della mattinata i tecnici regionali hanno svolto un sopralluogo sulla strada regionale di Roisan, dove si è verificato il distacco. "A monte delle reti paramassi - spiega l'assessora Pucci - ci sono dei muretti a secco, lontani da strade e sentiero. Da qui, nella notte, si è staccato qualche masso intorno ai 40 cm per lato. La Regione sta valutando come intervenire e fino a quando non saranno conclusi i lavori la strada deve rimanere chiusa. L’autobus farà un altro percorso. Per qualche giorno rimarrà il disagio della chiusura del collegamento diretto Closellinaz-Roisan, ma nessuno è isolato”.