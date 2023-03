Energia, a Cva il premio "Top Utility Performance Operative"

Il Gruppo Cva ha vinto il premio "Top Utility Performance Operative", assegnato da Althesys, società professionale indipendente specializzata nella consulenza strategica e nello sviluppo di conoscenza. Il riconoscimento è stato assegnato a Milano in occasione dell'incontro "Utility: sfide globali, risposte locali". Le motivazioni del premio sono da ricondursi "ai risultati raggiunti, che si posizionano al di sopra degli standard di settore nella gestione caratteristica delle operation e nella qualità dei servizi".

"Accogliamo con entusiasmo il riconoscimento ricevuto da Atlhesys - commenta Marco Cantamessa, presidente di Cva - che conferma ancora una volta la gestione virtuosa del Gruppo e la lungimiranza delle nostre scelte strategiche, che generano risultati economici in crescita costante e ricadute positive nel territorio. Il riconoscimento Top Utility testimonia il ruolo chiave che giochiamo in un settore altamente strategico per la ripartenza, per il superamento della crisi energetica e la transizione verso la decarbonizzazione".