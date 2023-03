Viabilità: Spelgatti, 13 milioni a Vda per opere straordinarie

"Il Ministero delle Infrastrutture e trasporti ha finalmente approvato un finanziamento di circa 13 milioni di euro alla Regione Valle d'Aosta per il piano di interventi stradali straordinari". Lo annuncia la senatrice valdostana Nicoletta Spelgatti (Lega) precisando che gli interventi riguardano: la sistemazione della strada regionale 45 della Valle d'Ayas tra i comuni di Verrès e Challand Saint-Victor per 4.748.711 euro; il prolungamento della galleria paramassi 'Sisoret' sulla strada regionale 47 di Cogne per 3.100.000 euro; i lavori di risanamento del ponte posto sulla Dora Baltea strada regionale 26 di Cerellaz ad Avise per 2.700.000 euro; i lavori di risanamento del ponte sulla strada regionale 19 nel Comune di Pollein per 2.600.000 euro. A queste opere, inoltre, si aggiungono manutenzioni sulla regionale 46 della Valtournenche (1,3 mln) e sulle regionali 33 del Col di Joux e 7 di Emarèse (1,3 mln), che potranno essere finanziate con eventuali economie ottenute a seguito delle procedure di aggiudicazione.

"Continueremo sulla strada intrapresa - prosegue Spelgatti - cercando di portare avanti dossier valdostani, come il tema del Tunnel del Monte Bianco, il Traforo del Gran San Bernardo, la ferrovia, i costi dell'autostrada e l'aeroporto, che sono dirimenti per la nostra comunità".