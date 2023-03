Vda Aperta, riflettere su assenza donne in Giunta

"E' proprio in questa giornata, e in quello che rappresenta, che si deve riflettere sulla recente scelta, del nostro appena eletto Presidente Testolin, di non prevedere nessuna donna all'interno della sua giunta. Nonostante più di 50 anni di politiche per l'uguaglianza di genere a livello europeo, la disparità di genere all'interno delle istituzioni risulta ancora rilevante e, purtroppo, la Valle d'Aosta rappresenta un esempio lampante di questa tendenza che ha delle ripercussioni negative sulla comunità valdostana e si traduce in un limite nella rappresentanza degli interessi e diritti specifici alla condizione di donna". E' quanto si legge in una nota di Valle d'Aosta Aperta in occasione dell'8 marzo.

"La giornata di oggi - prosegue - non è semplicemente una festa e non deve essere relegata in modo riduttivo e superficiale ad un festeggiamento del genere femminile. L'8 marzo è la giornata della genuina riflessione su tutte le conquiste politiche, sociali ed economiche, passate, presenti e future. Non è banale.

È la storia di tutti e di tutte, di lotte trasformate in conquiste e di battaglie che si continuano a combattere instancabilmente ogni giorno, in ogni ambito e in ogni luogo".