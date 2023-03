8 marzo: Grimaldi (Luv), in Valle d'Aosta giunta monogenere

"Il governo intervenga per ripristinare la legalità di genere alla Regione Valle D'Aosta, dove il neo-presidente Testolin ha nominato una giunta monogenere: solo uomini, nessuna donna". Così il vicepresidente di Alleanza Verdi e Sinistra Marco Grimaldi, oggi nell'aula della Camera durante la celebrazione della Giornata della Donna.

"E' una mastodontica discriminazione - sottolinea Grimaldi - e anche uno sfregio alla nostra Costituzione, una situazione intollerabile e fuori dal mondo. Chiediamo un intervento del Governo in tempi celeri, perché non è ammissibile che nel 2023 vi siano nelle istituzioni situazioni discriminatorie che ledono in modo così palese la rappresentanza di genere andando contro i basilari principi costituzionali".