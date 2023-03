8 marzo: Cgil-Cisl-Uil, raccolti 4.650 euro per terremotati

Ammonta a 4.650 euro la raccolta fondi promossa da Cgil, Cisl e Uil della Valle d'Aosta attraverso la distribuzione di mimose in occasione dell'8 marzo.

Fondoi che saranno destinati ai terremotati di Siria e Turchia.

L'iniziativa ha avuto luogo martedì 7 marzo in piazza Chanoux ad Aosta.

"Un segnale importante è stato dato da tutta la cittadinanza nei confronti di chi in questo momento sta soffrendo a causa del terremoto - sottolineano i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil Valle d'Aosta, Vilma Gaillard, Jean Dondeynaz e Ramira Bizzotto - che nella notte tra il 5 e il 6 febbraio, ha colpito i territori della Siria e della Turchia. Intere città rase al suolo, decine di migliaia le vittime e centinaia di migliaia le persone sfollate. Una vera e propria crisi umanitaria senza precedenti. Un territorio già fortemente provato dalla guerra civile, che da anni dilania le popolazioni, si trova oggi a dover affrontare anche questa drammatica realtà".

"Nello stesso tempo - aggiungono - l'obiettivo era anche quello di sensibilizzare sul tema della violenza contro le donne. Un'unica voce per dire 'Basta violenze sulle donne'. Fisiche, psicologiche, aborriamo qualsiasi tipo di violenza".