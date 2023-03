Usl Vda, Franco Brinato nuovo direttore dell'area territoriale

Franco Brinato è il nuovo Direttore di Area Territoriale dell'Usl della Valle d'Aosta. Sostituisce Leonardo Iannizzi, ora in pensione. Alla Struttura Complessa Area Territoriale fanno capo i quattro distretti sociosanitari della Valle d'Aosta.

L'incarico decorre dal primo marzo 2023.

Laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università La Sapienza di Roma nel 1996, Brinato dal 2020 è Direttore dei Distretti socio-sanitari n. 3 e 4 (Châtillon e Donnas). Dal 2000 ha prestato servizio come dirigente medico dell'Usl presso il Soccorso Sanitario 118 Emergenza territoriale e presso la SC Medicina e Chirurgia d'Accettazione e Urgenza E' specializzato in Medicina d'urgenza presso l'Università del Piemonte Orientale di Novara.