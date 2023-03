L.elettorale: comitato riforma, non è priorità nuovo Governo

"E', innegabilmente, ancora una volta, davanti agli occhi di tutti la necessità di cambiare il sistema elettorale per garantire democrazia, trasparenza, responsabilizzazione della classe politica e capacità governo che duri una intera legislatura. La 'nuova' maggioranza non ha purtroppo collocato la riforma elettorale come punto prioritario del suo programma di lavoro, c'è solo un vago accenno senza entrare minimamente nel merito di quello che si intende fare".

E' qyuato si legge in una nota del Comitato per la riforma elettorale in merito alla recente nomina di un nuovo Presidente della Regione.

"Il Consiglio regionale, dopo essere stato sciolto nel 2020 per l'impossibilità di eleggere un Presidente dopo le dimissioni di quello in carica, ha rischiato di fare il bis - prosegue la nota - e di andare incontro ad un nuovo scioglimento. Due consigli straordinari con diverse modalità di voto 'segreto' hanno infine consentito la stentata formazione di una ennesima fragile maggioranza e di una nuova giunta". Il Comitato, pertanto, "insiste nella sua azione per fare modificare la legge elettorale prevedendo anche in Valle d'Aosta l'elezione diretta del Presidente della Regione e della sua maggioranza".