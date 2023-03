Frane, firmata l'intesa per mettere al sicuro Ollomont

(ANSA) - AOSTA, 06 MAR - E' stata sottoscritta l'intesa tra la Regione e il comune di Ollomont per la realizzazione degli interventi di sistemazione idraulica dei torrenti Berruard e Buthier. L'intervento, che comporterà una spesa di circa 9 milioni di euro, è il primo a livello regionale cofinanziato con risorse del Pnrr.

Il progetto prevede la protezione dalle colate di detriti attraverso la realizzazione di due piazze con la funzione di deposito del materiale trasportato dal corso d'acqua - lungo il conoide del torrente Berruard e del torrente Buthier di Ollomont a valle della confluenza con il torrente Berruard - per arrivare a una capacità di contenimento di materiale detritico di circa 40.000 metri cubi.

L'amministrazione regionale fa sapere che "si tratta di un intervento risolutivo per evitare che si ripeta quanto già accaduto durante le intense precipitazioni dell'agosto del 2017, durante le quali sono state colpite case, stalle, infrastrutture e interrotte le vie di comunicazione".

Con la sottoscrizione dell'intesa e il completamento nei prossimi mesi dell'iter progettuale, sarà possibile dar corso alla procedura di affido dei lavori, in modo da poter avviare il cantiere a partire dall'autunno prossimo".

Secondo il sindaco di Ollomont, David Vevey, "le opere previste sono di fatto una risposta concreta alla necessità di intervenire a mitigazione del rischio" e, "grazie al miglioramento delle condizioni di sicurezza del paese, consentiranno all'amministrazione comunale di valutare alcune eventuali modifiche al Piano regolatore generale finalizzate a creare i presupposti per nuovi possibili sviluppi del territorio". (ANSA).