Autista morto, Cgil "modulare gli orari sui carichi di lavoro"

(ANSA) - AOSTA, 06 MAR - "È necessario che gli orari e i turni, ma anche la quantità, siano modulati in relazione al carico di lavoro. Infine è doveroso che alla base di tutto questo ci sia sempre il coinvolgimento dei rappresentanti dei lavoratori, quindi dei sindacati, e naturalmente dei lavoratori stessi". Così in una nota la Filt Cgil Valle d'Aosta in relazione all'incidente sul lavoro costato la vita venerdì 3 marzo ad Alberto Negri, 59enne di Verrès, autista di pullman della Vita spa.

In ricordo di Negri, che sarebbe andato in pensione nel giugno prossimo, la riunione del direttivo del sindacato dei trasporti della Cgil è iniziata oggi "con un minuto di silenzio". Per la segretaria generale Filt Cgil Vda, Cristina Marchiaro, è "un gesto che rivolgiamo anche a tutti quei lavoratori che purtroppo non sono rientrati e non rientreranno più nelle loro case". (ANSA).