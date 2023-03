Aggressione e minacce ad Aosta, arrestato 30enne

(ANSA) - AOSTA, 06 MAR - Un trentenne originario del Mali è stato arrestato dalla polizia domenica pomeriggio ad Aosta per minacce e lesioni aggravate.

Secondo quanto ricostruito dalla Volante, l'uomo intorno alle 16.30 nei giardini Lussu, di fronte al tribunale, ha iniziato a inveire e a colpire con pugni alla testa un uomo italiano di 60 anni. Gli amici dell'aggredito lo hanno fermato e poi è arrivata la richiesta di aiuto alla polizia.

Nel frattempo il sessantenne si è spostato verso la vicina torre del Pailleron, nei pressi dell'autostazione. Qui è di nuovo stato raggiunto dal giovane aggressore, che lo ha colpito al volto e alle braccia con un'asse di legno. L'azione è stata interrotta dalla polizia, mentre il trentenne ha continuato a minacciarlo di morte.

I medici del pronto soccorso hanno giudicato le ferite riportate dalla vittima guaribili in sette giorni. L'uomo ha segnalato che già verso la metà dello scorso mese di febbraio l'arrestato gli aveva rivolto minacce di questo tipo. Martedì è previsto il giudizio direttissimo in tribunale ad Aosta. Il fascicolo è affidato al pm Manlio D'Ambrosi. (ANSA).