Adu critica la Vda, non si oppone all'Autonomia differenziata

(ANSA) - AOSTA, 06 MAR - "La Conferenza Stato-Regioni ha espresso il parere sul disegno di legge Calderoli per l'attuazione dell'autonomia differenziata. Tutte le Regioni governate dal centrosinistra hanno votato contro. E la Regione autonoma Valle d'Aosta? Come al solito non si è opposta, se servisse ulteriore prova di come a comandare siano solo gli unionisti, che si appiattiscono sulla linea di Bolzano, come già avviene in Parlamento: 'Se alle Regioni fossero attribuite nuove competenze, potremmo richiederle anche noi'. Come a dire il supermercato delle funzioni". Lo scrive in una nota Adu Vda, secondo cui "l'egoismo e l'indifferenza sono diventati il carattere fondante dell'autonomismo. Senza una Repubblica giusta, nemmeno la Vallée può prosperare. Con questa mediocre classe politica locale, più autonomia rischia di trasformare le comunità in feudi di piccoli boss. In una Repubblica già divisa da diseguaglianze profondissime la priorità non è acuire le differenze, ma impegnarsi a ricostruire un po' di uguaglianza.

Critiche similari sono state avanzate anche dalle associazioni dei Comuni, tra l'altro preoccupate dal neo centralismo regionalista. Il rischio è la confusione amministrativa: norme locali - spesso scritte male - che si aggiungono a quelle euro nazionali. Si rischia di spaccare l'Italia, di costruire un clima per futuri secessionismi dall'alto, da parte dei più ricchi. Del resto, la matrice leghista, di Calderoli in particolare, era appunto separatista".

Infine Adu Vda chiede: "E il Partito democratico valdostano, con Padovani e Bertin? Muti come al solito. Troppo impegnati a scrivere nel modo giusto il nome del nuovo presidente Testolin".

(ANSA).