Euroindoor, Eleonora Marchiando d'argento nella 4X400

Arriva la quinta medaglia per l'Italia agli Europei indoor di atletica. E' l'argento della staffetta 4x400 femminile con Alice Mangione, Ayomide Folorunso, Anna Polinari ed Eleonora Marchiando, in 3'28"61, al termine di una gara che ha visto migliorato di quasi due secondi il record italiano (stabilito due anni fa con 3:30.32 da Rebecca Borga, Alice Mangione, Eleonora Marchiando, Eloisa Coiro).

Un secondo posto frutto della forza del collettivo. E' scattata dai blocchi Mangione. Al momento di andare alla corda la campionessa tricolore all'aperto è quarta, rallenta e poi frena per una serie di contatti, ma guadagna una posizione. In seconda frazione lotta Folorunso per difendere la terza piazza. Poi è toccato a Polinari e la veronese non solo ha aumentato il margine sulle inseguitrici, ma si è affiancata alla Polonia e l'ha superata in rettilineo. A completare l'opera Marchiando che ha contenuto il rientro della Polonia. E' il secondo argento nella 4x400 agli Euroindoor dopo quello del 2000, oltre ai due bronzi delle edizioni 2002 e 2019.