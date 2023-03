Scivola per 200 metri, scialpinista si salva e chiama i soccorsi

(ANSA) - AOSTA, 04 MAR - Caduto da una barra di roccia, si è salvato dopo essere scivolato per 200 metri lungo un pendio, tra ghiaccio e neve. L'uomo, uno scialpinista francese che procedeva in solitaria, è rimasto infortunato ma cosciente: così, nonostante le ferite, è riuscito a chiamare i soccorsi.

L'incidente è avvenuto nella tarda mattinata a oltre 4.000 metri di quota, sul Colle del Felik, nel comune di Gressoney-La-Trinité, vicino al confine con la Svizzera. Lo scialpinista è stato recuperato in elicottero dal Soccorso alpino valdostano e affidato al Pronto soccorso. (ANSA).