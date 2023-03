Rinnovo contratto gomma plastica, aumenti per 400 lavoratori

(ANSA) - AOSTA, 04 MAR - Sono circa 400 i lavoratori valdostani interessati dal rinnovo del contratto nazionale di lavoro dell'industria gomma plastica, dipendenti perlopiù delle società multinazionali Eltek e Itw Lys Fusion di Hône.

L'ipotesi di rinnovo, sottoscritta alla fine del gennaio scorso dai rappresentanti dei lavoratori di categoria e i referenti della Federazione gomma plastica, interessa circa 150 mila addetti in Italia, impiegati in quasi 5.500 imprese.

Il rinnovato contratto, che era scaduto lo scorso 31 dicembre, resterà in vigore fino al 31 dicembre 2025.

"Pur essendo un contratto nazionale di primo livello che abbraccia grandi gruppi produttori di pneumatici come Michelin e Pirelli, come Savt Industrie riteniamo questo accordo positivo per i lavoratori. Un risultato per nulla scontato - evidenzia Edy Paganin, referente Savt Industrie - che si pone in coerenza con l'obiettivo di generare dignità salariale tramite il contratto di primo livello. Due i principali elementi di novità di questo rinnovo. Il primo è determinato dall'aumento medio dei minimi, il secondo è stabilito dalla regolarizzazione dell'iscrizione al Fondo sanitario gomma e plastica in cui le aziende verseranno 14 euro mese per ciascun lavoratore. Una risposta, ad oggi, sicuramente ancora migliorabile ma, oggettivamente, significativa per le retribuzioni dei lavoratori del settore". (ANSA).