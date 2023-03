Infortunata lungo il sentiero, escursionista soccorsa in barella

(ANSA) - AOSTA, 04 MAR - Una escursionista italiana di 29 anni è stata soccorsa nella serata di venerdì 3 marzo nella zona del rifugio Bertone, in val Sapin, nel territorio del comune di Courmayeur. La donna si era infortunata a una caviglia e non poteva più scendere a valle in sicurezza. Una squadra di tecnici del Soccorso alpino valdostano e di militari del Soccorso alpino della Guardia di finanza di Entrèves l'ha raggiunta a piedi.

Caricata in barella, è stata portata a valle e affidata al personale del 118. Le sue condizioni non destano preoccupazioni.

La richiesta di aiuto era arrivata alle 18.45, quando il buio aveva ormai reso problematico l'intervento dell'elisoccorso.

