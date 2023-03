8 marzo, sconto alle donne nei castelli e siti archeologici

(ANSA) - AOSTA, 04 MAR - In occasione della Giornata internazionale della donna, mercoledì 8 marzo, i castelli di proprietà regionale, i siti archeologici di Aosta e la mostra 'Tina Modotti. La genesi di uno sguardo moderno', visitabile fino al 10 aprile presso la sede espositiva del Centro Saint-Bénin, accoglieranno tutte le donne offrendo, oltre all'ingresso a prezzo ridotto, un primaverile omaggio floreale.

Lo comunica l'assessorato dei Beni e delle attività culturali.

I siti archeologici di Aosta aderenti all'iniziativa sono: il Teatro romano, il Criptoportico, il Mar-Museo Archeologico Regionale e la Chiesa paleocristiana di San Lorenzo. Saranno visitabili a tariffa ridotta per le donne anche i castelli di Aymavilles, Sarre, Fénis, Issogne, Verrès, Gamba di Châtillon e Castel Savoia di Gressoney-Saint-Jean.

Nella stessa giornata, il Forte di Bard accoglierà tutte le donne offrendo l'ingresso gratuito alla mostra 'Il Déco in Italia, l'eleganza della modernità'. La rappresentazione della donna è centrale nella mostra, soprattutto nella sezione dedicata ai ritratti con opere, tra gli altri, di Umberto Bottazzi, Gino Severini, Aristide Sartorio e Umberto Brunelleschi. (ANSA).