Ferpi, Ezio Bertino delegato Piemonte e Valle d'Aosta

(ANSA) - TORINO, 03 MAR - Ezio Bertino è il delegato regionale per il Piemonte e la Valle d'Aosta della Ferpi, la Federazione Relazioni Pubblica Italiana. Lo ha nominato il nuovo consiglio direttivo nazionale che si è riunito sotto la presidenza di Filippo Nani.

"Durante la pandemia le Delegazioni hanno tenuto vicini i soci, organizzando eventi e iniziative, e lo saranno sempre di più in futuro perché rappresentano un anello fondamentale di congiunzione con i territori regionali, sviluppo e presidio fisico per i professionisti e antenna di rilevazione di fabbisogni specifici" spiega Nani.

"Guidare la storica e prestigiosa Delegazione Piemonte e Val d'Aosta è per me un grande onore che vivo con profondo senso di responsabilità e di totale servizio. Vorrei davvero propormi ed essere vissuto sin dal primo istante come un interlocutore attento, disponibile e proattivo per tutti i professionisti piemontesi e valdostani della Comunicazione, delle Relazioni Pubbliche, Istituzionali e Media, che troveranno nell'ampio e prestigioso network della Federazione un preparato partner di rappresentanza e di tutela della loro professionalità e un esperto supporto consulenziale, utile e concreto per le loro più diverse esigenze" commenta Bertino. (ANSA).