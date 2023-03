Cre, riforma elettorale non prioritaria per la nuova maggioranza

(ANSA) - AOSTA, 03 MAR - "Il Consiglio regionale, dopo essere stato sciolto nel 2020 per l'impossibilità di eleggere un presidente dopo le dimissioni di quello in carica, ha rischiato di fare il bis e di andare incontro a un nuovo scioglimento".

Tuttavia "la 'nuova' maggioranza non ha purtroppo collocato la riforma elettorale come punto prioritario del suo programma di lavoro, c'è solo un vago accenno senza entrare minimamente nel merito di quello che si intende fare". Lo scrive in una nota il Comitato per la riforma elettorale.

"Nel corso del 2022 il Cre - si legge - ha mobilitato più di 3.300 cittadini che hanno manifestato, con la loro firma, la volontà di esprimersi sulla materia elettorale attraverso un referedum consultivo. Il Consiglio regionale ha risposto negativamente impedendo ala popolazione di esprimere il proprio parere". In questo quadro il Cre""non demorde, prosegue nell'impegno e insiste nella sua azione per fare modificare la legge elettorale prevedendo anche in Valle d'Aosta l'elezione diretta del presidente della Regione e della sua maggioranza.

Saranno a breve organizzate nuove iniziative pubbliche per sensibilizzare, informare mobilitare e dare voce ai tanti cittadini e cittadine che chiedono e credono in un vero cambiamento del sistema regionale". (ANSA).