Autista morto a Verrès, a bordo c'era anche un manutentore

(ANSA) - AOSTA, 03 MAR - Sono in corso accertamenti sulla dinamica dell'incidente sul lavoro costato la vita ad Alberto Negri, 59enne di Verrès autista della Vita spa di Arnad. Tra le ipotesi al vaglio c'è che l'uomo sia rimasto incastrato dopo che una terza persona, forse un manutentore, ha girato la chiave nel quadro per bloccare le porte. Proprio in quel momento Negri stava scendendo dal mezzo per una pausa. Il pullman si sarebbe spostato - per cause da accertare - facendo finire l'autista schiacciato contro il muro posizionato a lato di via della Stazione.

All'arrivo del 118 l'autista era ancora bloccato tra il bus e il muro. Dopo che il veicolo è stato allontanato dal bordo della strada, i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo.

Al momento dell'incidente il pullman di linea non era in servizio e a bordo erano in corso dei controlli relativi alla manutenzione, probabilmente degli estintori.

I carabinieri hanno posto sotto sequestro il mezzo e la procura di Aosta aprirà un fascicolo per far luce sull'accaduto.

La salma della vittima si trova presso la camera mortuaria di Verrès. (ANSA).